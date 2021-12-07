Байден открыт к созданию работающих диппредставительств в РФ и США – Белый дом

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Президент США Джо Байден открыт к созданию работающих диппредставительств в России и Соединенных Штатах, заявил советник главы США по нацбезопасности Джейк Салливан. Об этом сообщает РИА Новости.

При этом он подчеркнул, что Байден не давал конкретных обещаний, как этого лучшего достичь, во время переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным.

Ранее на встрече с Путиным Байден отметил, что США и европейские союзники обеспокоены наращиванием Россией сил вокруг Украины. Он также ясно дал понять, что в случае военной эскалации последуют сильные экономические и другие меры.

Путин же призвал не перекладывать ответственность за эскалацию вокруг Украины на Россию. По его словам, именно НАТО предпринимает опасные попытки освоения украинской территории и наращивает военный потенциал у наших рубежей.

