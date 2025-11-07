В Совфеде предложили запретить размещать дарксторы в многоквартирных домах

Фото: Москва 24/Роман Балаев

В Совфеде предложили полностью запретить размещать дарксторы в многоквартирных домах, рассказал РИА Новости автор инициативы сенатор Олег Голов.

Даркстор – это специальный склад, на котором собирают товары для формирования онлайн-заказов и дальнейшей передачи в доставку. При этом инициатива не касается пунктов выдачи заказов.

Голов направил письма министру юстиции РФ Константину Чуйченко и главе Минпромторга Антону Алиханову с просьбой дать оценку предлагаемым изменениям в законодательство, а именно: введение определения даркстора как закрытого для покупателей объекта дистанционной торговли, где формируется расширенный запас товаров, систематически комплектуются и подготавливаются многочисленные заказы, осуществляется интенсивная погрузочно-разгрузочная деятельность.

Сенатор также отметил, что к характерным признакам относятся многократные поставки товаров в течение суток, расширенный товарный ассортимент, который превращает помещение в складской объект, комплектация сотен заказов ежедневно, а также логистические операции в ночное время и отсутствие непосредственного обслуживания покупателей.

Необходимость запретить дарксторы в многоквартирных жилых домах связана с тем, что их работа создает неудобства для жителей, объяснил Голов. По его словам, им мешает ночной шум от разгрузочных операций, повышенная пожарная нагрузка, интенсивный транспортный поток.

Помимо этого, происходит блокирование придомовой территории, затруднение проезда спецтранспорта, нарушение санитарно-эпидемиологических норм и "психологический дискомфорт" от превращения жилого дома в логистический узел.

Целью законопроекта является защита прав жителей многоквартирных домов на комфортное и безопасное проживание, устранение правовой неопределенности в квалификации складских объектов дистанционной торговли и ликвидация недобросовестной конкуренции.

Он также направлен на создание прозрачных и равных условий для участников рынка электронной торговли и формирования регуляторной среды для развития логистической инфраструктуры электронной коммерции.

Голов подчеркнул, что закон предусматривает не ограничение развития электронной торговли, а выведение складской инфраструктуры из жилых домов в "соответствующие категории недвижимости".

В качестве примера он привел отдельно стоящие нежилые здания или логистические и торгово-офисные зоны, где деятельность дарксторов не будет конфликтовать с правами граждан на благоприятную жилую среду.

Парламентарий обратился к главам ведомств с просьбой прояснить позицию министерств в части соответствия предлагаемых норм действующему законодательству России, включая Жилищный кодекс РФ и законодательство о торговой деятельности.

Кроме того, он попросил ведомства дать предложения по совершенствованию механизма административной ответственности за нарушение требований к размещению объектов дистанционной торговли в жилых домах.

Ранее Голов предлагал запретить открывать на первых этажах жилых домов пункты выдачи заказов и дарксторы. Причиной такой инициативы стали многочисленные жалобы жителей на шум, загруженные дворы, загрязнение и угрозу безопасности, которая связана с работой дистанционной торговли в жилых зданиях.

Наиболее остро проблема стоит в старых районах с плотной застройкой, так как грузовики блокируют подъезды и мешают движению пешеходов, а шум и загазованность ухудшают условия проживания.

