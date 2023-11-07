Советник президента Украины Лещенко опроверг сообщение об отставке Залужного

Фото: Ukrainian Presidential Press Office via AP

Советник офиса украинского президента Сергей Лещенко опроверг сообщение о внесении министром обороны Украины Рустемом Умеровым представления об отставке главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, сообщает РИА Новости.

Также об этом написал позже депутат Верховной рады Владимир Арьев в Facebook (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной на территории РФ) и удалил там же свое предыдущее сообщение, написав, что многие источники уже опровергли информацию.

Ранее Арьев в своих соцсетях заявил, что Умеров внес представление об увольнении Залужного.

"Я не могу утверждать, что отставка произойдет. Может, это просто элемент давления и шантажа", – написал он.

Умерова назначили главой Минобороны Украины в сентябре этого года. Решение приняла Верховная рада. За назначение проголосовали 338 депутатов.

До этого пост занимал Алексей Резников. В августе 2023 года его отправили в отставку.

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