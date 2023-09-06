06 сентября, 13:59Политика
Верховная рада Украины назначила Умерова главой Минобороны
Фото: ТАСС/EPA
Верховная рада Украины утвердила назначение бывшего главы Фонда госимущества Рустема Умерова на пост главы Минобороны страны. Об этом депутат украинского парламента Ярослав Железняк написал в своем телеграм-канале.
По его словам, за назначение проголосовали 338 депутатов.
3 августа украинский лидер Владимир Зеленский сообщил о решении осуществить замену министра обороны Украины. Он заявил, что Алексей Резников должен покинуть пост главы ведомства. Новым министром может стать Умеров, уточнял он.
Сутками ранее украинская Верховная рада отправила Резникова в отставку. Железняк уточнял, что за увольнение проголосовали 327 депутатов, против – четыре.
В этот же день парламент снял Умерова с должности главы Фонда государственного имущества Украины. Он руководил службой с сентября 2022 года.
Рустем Умеров обучался в США, получил образование финансиста. В 2019-м стал депутатом украинского парламента. Спустя два года был отмечен орденом За заслуги III степени. Является советником первого председателя организации Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в РФ как экстремистская) Мустафы Джемилева.
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