Верховная рада Украины назначила Умерова главой Минобороны

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Верховная рада Украины утвердила назначение бывшего главы Фонда госимущества Рустема Умерова на пост главы Минобороны страны. Об этом депутат украинского парламента Ярослав Железняк написал в своем телеграм-канале.

По его словам, за назначение проголосовали 338 депутатов.

3 августа украинский лидер Владимир Зеленский сообщил о решении осуществить замену министра обороны Украины. Он заявил, что Алексей Резников должен покинуть пост главы ведомства. Новым министром может стать Умеров, уточнял он.

Сутками ранее украинская Верховная рада отправила Резникова в отставку. Железняк уточнял, что за увольнение проголосовали 327 депутатов, против – четыре.

В этот же день парламент снял Умерова с должности главы Фонда государственного имущества Украины. Он руководил службой с сентября 2022 года.

Рустем Умеров обучался в США, получил образование финансиста. В 2019-м стал депутатом украинского парламента. Спустя два года был отмечен орденом За заслуги III степени. Является советником первого председателя организации Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в РФ как экстремистская) Мустафы Джемилева.