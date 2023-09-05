Верховная рада Украины отправила в отставку министра оборона Резникова

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Верховная рада Украины отправила в отставку министра оборона Алексея Резникова. Об этом депутат украинского парламента Ярослав Железняк сообщил в своем телеграм-канале.

"Парламент поддержал увольнение Алексея Резникова с должности министра обороны Украины", – написал он.

Он также опубликовал итоги голосования. За отставку проголосовали 327 депутатов, против – четыре.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский решил снять министра обороны Резникова с его должности. По его словам, ведомство нуждается в новых подходах и других форматах взаимодействия как с бойцами, так и с общественностью. Пост министра может занять действующий руководитель Фонда госимущества Украины Рустем Умеров.

Комментируя ситуацию, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что смена главы украинского оборонного ведомства не изменит суть киевского режима. Он подчеркнул, что это является внутренним делом Украины.

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