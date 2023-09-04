Экс-министр обороны Украины оценил один день боев для Киева в 100 млн долларов

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Один день боев стоит Киеву около 100 миллионов долларов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на интервью бывшего министра обороны Украины Алексея Резникова местному изданию.

"Возьмите бюджеты всех уважаемых крупных волонтерских фондов, посмотрите, сколько они собирают. И государство, которое тратит 100 миллионов долларов в сутки в целом. Вот просто вдумайтесь", – заявил он.

Как утверждает Резников, несправедливо обвинять украинское правительство в том, что "все делают волонтеры". По его словам, спонсирование армии Украины также осуществляется с помощью налогоплательщиков и предпринимателей.

Накануне Зеленский заявил, что Резников покинет пост министра обороны Украины. Он подчеркнул, что главой оборонного ведомства должен стать действующий руководитель Фонда госимущества Украины Рустем Умеров.

Немногим позже глава крымского парламента Владимир Константинов связал отставку Резникова с провалом украинского контрнаступления. Константинов считает, что подобные передвижения направлены на то, чтобы спасти всю команду Зеленского, пожертвовав второстепенными фигурами.

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