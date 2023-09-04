Политолог не исключил отставки советника главы офиса президента Украины Подоляка

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Политолог Иван Мезюхо, комментируя публикацию The New York Times о том, что причиной отставки главы Минобороны Украины Алексея Резникова мог стать затянувшийся коррупционный конфликт, предположил возможный уход с поста советника главы офиса Владимира Зеленского Михаила Подоляка. Об этом сообщает RT.

По словам политолога, причины, названные американским изданием, несмотря на их объективность, "притянуты за уши".

"А что, раньше они не располагали сведениями о коррупции в высших эшелонах украинской власти? Они разве не знали, что сам Зеленский является венцом коррупции на Украине?" – сказал Мезюхо.

Эксперт обратил внимание, что отставка Резникова совпала с уходом с поста главы Минобороны Великобритании Бена Уоллеса. По мнению политолога, это может говорить о недовольстве Запада украинским контрнаступлением.

В качестве еще одной версии Мезюхо назвал желание украинских властей "эвакуировать" Резникова перед грядущим поражением украинской армии. Он напомнил, что до этого СМИ сообщали о возможном назначении Резникова на пост посла Украины в Великобритании.

Учитывая отставку Резникова, политолог предположил, что в дальнейшем украинские власти могут снять с поста Подоляка. При этом, уточнил он, "его не выкинут на произвол судьбы". Мезюхо считает, что Подоляка заменят на менее агрессивного спикера.

В связи с отставкой Резникова Зеленский ранее заявил, что главой оборонного ведомства должен стать действующий руководитель Фонда госимущества Украины Рустем Умеров. Он обратил внимание, что Верховная рада знает этого человека и выразил надежду, что данная кандидатура будет поддержана.



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