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Смена министра обороны Украины Алексея Резникова ничего не изменит. Об этом радио КП сообщил военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.

Он отметил, что некоторое время жил на Украине и знает, из-за чего подал в отставку Резников.

"Они полностью марионеточные, и я считаю, что это просто хлебное место просто передают другому, чтобы следующий обогатился. Это так работает на Украине", – рассказал военный эксперт.

Накануне Зеленский заявил, что Резников покинет пост министра обороны Украины. Он подчеркнул, что главой оборонного ведомства должен стать действующий руководитель Фонда госимущества Украины Рустем Умеров.

Немногим позже глава крымского парламента Владимир Константинов связал отставку Резникова с провалом украинского контрнаступления. Константинов считает, что подобные передвижения направлены на то, чтобы спасти всю команду Зеленского, пожертвовав второстепенными фигурами.

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