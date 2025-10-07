Трамп сообщил о планах совершить визит в Бразилию

Фото: 123RF/palinchak

Президент США Дональд Трамп сообщил, что планирует обменяться рабочими визитами с бразильским лидером Луисом Инасиу Лулой да Силвой. Об этом Трамп рассказал после проведенного телефонного разговора с Лулой да Силвой, пишет РИА Новости.

Глава Белого дома также рассказал, что США и Бразилия начнут вести совместный бизнес. Других подробностей разговора с президентом Бразилии Трамп не привел.

В августе СМИ сообщали о подготовке Бразилии к возможному введению дополнительных пошлин со стороны США из-за закупок российского дизельного топлива и удобрений. По информации журналистов, обеспокоенность возросла после введения Трампом пошлин в отношении Индии.

Между тем Лула да Силва отмечал, что его страна снизила свою зависимость от США и выстроила крепкие экономические связи с большинством мировых государств.