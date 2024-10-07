Комитет СФ рекомендовал одобрить закон о лишении прав за сокрытие номеров на автомобиле

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Комитет Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству рекомендовал одобрить закон о лишении прав на срок до 1,5 лет за сокрытие номеров автомобиля при помощи спецустройств, передает РИА Новости.

Так, предлагается усилить административную ответственность за управление авто с номерами, оборудованными с применением устройств, препятствующих их идентификации либо позволяющих их видоизменить или скрыть. За это будет предусмотрено наказание в виде лишения прав на срок от года до полутора лет с конфискацией указанных устройств.

Кроме того, предлагается лишать водителей прав на срок до полутора лет за повторное нарушение.

Ранее в МВД потребовали ужесточить наказание за управление автомобилем со скрытым номером. По мнению автоэкспертов, чаще всего номера скрывают, чтобы не получать штрафы за превышение скорости. Единственный вариант, когда закон не предусматривает суровое наказание за нечитаемый номер, – это его загрязнение из-за погодных условий.

В свою очередь, депутаты Госдумы в ходе заседания приняли соответствующий законопроект. В пояснительной записке подчеркивается, что число правонарушений, предусмотренных частью 2 статьи 12.2 КоАП, с 2018 по 2023 год увеличилось в 1,5 раза.