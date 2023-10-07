Вооруженные формирования Карабаха сдали более 66 млн боеприпасов – МО РФ

Фото: ТАСС/Сергей Савостьянов

Вооруженные формирования Нагорного Карабаха по состоянию на 8 октября сдали более 110 единиц орудий полевой артиллерии, РСЗО и минометов, 124 средств ПВО, а также около 66,1 млн боеприпасов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление Минобороны РФ.

Как сообщили в ведомстве, во исполнение достигнутых договоренностей о прекращении боевых действий под контролем российских миротворцев был завершен подсчет вооружения, военной техники, стрелкового оружия и боеприпасов на складах вооруженных формирований Нагорного Карабаха.

По информации Минобороны, было сдано 92 единицы бронетехники, 142 единицы автомобильной техники, 124 единицы средств ПВО, 112 единиц орудий полевой артиллерии, РСЗО и минометов, 1 единица БПЛА, более 7 тысяч единиц стрелкового оружия и противотанковых средств, и более 66 миллиона боеприпасов.

Ранее сообщалось, что ситуацию вокруг Нагорного Карабаха президент России Владимир Путин обсудил с лидерами Армении и Азербайджана Николом Пашиняном и Ильхамом Алиевым. До этого Путин обсудил с Пашиняном выход армян из Нагорного Карабаха.