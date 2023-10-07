Делегация правительства Москвы обсудила в Анталье сотрудничество в разных сферах

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Делегация правительства Москвы в рамках своего визита в Анталью, который длился с 3 по 6 октября, обсудила с турецкими представителями сотрудничество в разных сферах. Генеральное консульство России рассказало о прошедших переговорах в своем официальном телеграм-канале.

"Обсуждены перспективные сферы взаимодействия Москвы и Антальи: развитие транспорта и дорожно-транспортной инфраструктуры, инновационных технопарков, технологии умного города, двустороннее сотрудничество в сфере образования", – сообщается в публикации.

Также партнеры договорились об организации мероприятий в сферах культуры и спорта.

В рамках поездки российские представители встретились с главой Антальи Мюхиттином Боджеком, пообщались с бизнесменами, посетили образовательные учреждения и Центр организации дорожного движения. Делегацию возглавлял министр правительства Москвы Сергей Черемин.

Ранее Черемин рассказал об обмене опытом с Ираном, Индией и КНР в период санкций. По его словам, это особенно важно в условиях ограничений, поскольку совместные усилия способствуют поддержанию устойчивости экономики.

В прошлом году Москва договорилась о сотрудничестве со столицей Монголии Улан-Батором. Программа сотрудничества предусматривает обмен градостроительным опытом, сотрудничество в вопросе цифровизации госуслуг, налаживание взаимодействия в области промышленного развития.



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