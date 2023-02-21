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09:15

Политика

В правительстве Москвы рассказали об обмене опытом с Ираном, Индией и КНР в период санкций

Фото: depositphotos/labrador

Глава департамента внешнеэкономических и международных связей столицы Сергей Черемин рассказал об обмене опытом с Ираном, Индией и КНР в период санкций, сообщает РИА Новости.

По его словам, в условиях ограничений очень важно обмениваться опытом по поддержанию устойчивости экономики с зарубежными партнерами.

По его словам, этим и занимается Москва – активный диалог ведется с Ираном, Венесуэлой, Кубой, КНР и Индией.

Ранее Москва договорилась о сотрудничестве со столицей Монголии Улан-Батором. Программа сотрудничества предусматривает обмен градостроительным опытом, сотрудничество в вопросе цифровизации госуслуг, налаживание взаимодействия в области промышленного развития и другим проблемам.

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