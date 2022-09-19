Власти Москвы и Улан-Батора подписали программу сотрудничества

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Мэр Москвы Сергей Собянин и мэр Улан-Батора Долгорсурэнгийн Сумъяабазар подписали программу сотрудничества властей двух городов. Об этом сообщает пресс-служба мэра и правительства российской столицы.

"Мы высоко ценим дружественные связи, которые всегда связывали Москву и Улан-Батор, и готовы развивать взаимовыгодное сотрудничество", – отметил в ходе беседы с монгольским коллегой Собянин.

Ожидается, что принятая программа укрепит партнерские отношения между столицами России и Монголии. В частности, предусмотрены обмен опытом в сфере организации международного взаимодействия, сотрудничество в вопросе развития дорожно-транспортной инфраструктуры, в том числе обмен опытом по внедрению электротранспорта и интеллектуальных систем, цифровизации общественного транспорта.

В числе других направлений сотрудничества – обмен опытом в сфере градостроительства и благоустройства, реализация совместных проектов по улучшению городской среды, сотрудничество в вопросе цифровизации госуслуг, налаживание взаимодействия в области промышленного развития и инноваций.

Кроме того, в рамках программы сотрудничества затрагиваются сферы образования и здравоохранения. В частности, планируется провести серию мероприятия по повышению квалификации педагогов, а также организовать стажировки для медперсонала. Отдельное внимание будет уделено сферам спорта и туризма.

Минувшим летом Москва подписала соглашение о сотрудничестве с Луганском. В ходе встречи с главой ЛНР и мэром Луганска столичный градоначальник заявил, что Москва готова оказать властям города социально-экономическую и гуманитарную помощь и поспособствовать восстановлению социальных, жилищных и инженерных объектов.

