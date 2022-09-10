Фото: ТАСС/Максим Слуцкий

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал Москву лучшим городом в мире. Об этом он заявил, общаясь с журналистами на ВДНХ, куда приехал на соревнования по конкуру.

"Это город с великой историей. Не единственный город с великой историей в мире, таких городов немало, но в том состоянии, в котором сейчас Москва, – это уникальный город", – цитирует его ТАСС.

По словам представителя Кремля, Москва – это ультрасовременный город, который при этом постоянно развивается. Кроме того, российская столица признает свои ошибки и работает над ними, делает жизнь горожан проще благодаря новым технологиям, считает Песков.

"Это динамично развивающийся организм и самый лучший город в мире", – подытожил пресс-секретарь президента.

Ранее Владимир Путин назвал Москву одним из самых красивых и комфортабельных мегаполисов мира. По его словам, ежегодно столица РФ доказывает свою конкурентоспособность на мировом уровне, превосходя другие города по скорости технического прогресса.

