РФ подпишет с Кубой программу торгово-экономического сотрудничества на 7 лет

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Председатель правительства России Михаил Мишустин поручил подписать программу торгово-экономического и научно-технического сотрудничества с Кубой на 2023-2030 годы. Об этом сообщает ТАСС.

Соответствующее распоряжение председателя правительства РФ уже опубликовано на портале правовых актов.

С российской стороны документ подпишет вице-премьер, сопредседатель межправительственной Российско-кубинской комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству Дмитрий Чернышенко.

Ранее Зампред Совбеза Российской Федерации Дмитрий Медведев выразил благодарность лидеру Кубинской революции Раулю Кастро за поддержку, которую Гавана оказывает Москве на фоне гибридной войны с Западом. По словам зампреда Совбеза, Москва ценит поддержку Кубы в условиях гибридной войны против России, которую развязали США и НАТО.