Путин и Эрдоган провели телефонный разговор

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган провели телефонный разговор, сообщается в канцелярии президента Турции.

В ходе переговоров российский и турецкий лидеры рассмотрели вопросы развития отношений двух стран, а также ситуацию на Украине.

Эрдоган заявил, что Анкара готова сделать все от нее зависящее, чтобы найти мирное решение украинского кризиса на благо всех.

Ранее президенты России и Турции провели встречу в Самарканде. Путин и Эрдоган обсудили вопрос об оплате 25% поставок российского газа в Турцию в рублях.

Министр энергетики Турции Фатих Донмез сообщил, что заключенное между лидерами соглашение вступит в силу в ближайшее время. По его словам, подобная меры позволит уменьшить потребность в долларах и снизить затраты.

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