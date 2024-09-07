Максим Джетыгенов проголосовал на выборах в МГД с помощью электронного терминала

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Руководитель московского городского отделения Всероссийского студенческого корпуса спасателей Максим Джетыгенов проголосовал с помощью терминала электронного голосования на выборах в Мосгордуму. Об этом он сообщил журналистам в ходе посещения Общественного штаба по наблюдению за выборами в столице.

"Я сегодня проголосовал на одном из избирательных участков в Центральном административном округе. Голосовал электронно. <...> Но по традиции, которой я всегда придерживаюсь, я пришел на избирательный участок со своими детьми и проголосовал при помощи новых технологий", – цитирует его Агентство "Москва".

Он также отметил высокий уровень организации по наблюдению за выборами.

"Обстановка в общественном штабе подчеркивает, что Москва у нас впереди мира всего и является в том числе и технической столицей. Очень грамотно выстроено пространство, где наблюдатели разных уровней контролируют избирательный процесс. <...> Отрадно видеть, как наблюдатели от разных партий присутствуют в одном помещении, наблюдают за процессом", – добавил Джетыгенов.

Голосование в рамках выборов депутатов Мосгордумы, муниципальных депутатов ТиНАО и Куркина началось 6 сентября. Выборы продлятся до 8-го числа. К настоящему времени свою позицию уже выразили около 2,5 миллиона москвичей, 2,2 миллиона из которых сделали это в онлайн-формате.

Граждане могут отдать свой голос в режиме онлайн или прийти на избирательные участки, которые работают с 08:00 до 20:00.