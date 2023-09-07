Пентагон объявил о новом пакете военной помощи Украине на 600 млн долларов

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США предоставят Украине очередной пакет военной помощи на 600 миллионов долларов. Об этом сообщила заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх, брифинг которой транслируется на странице Минобороны США в соцсети X (бывший Twitter).

"В этот пакет на 600 миллионов долларов входит оборудование для усиления средств ПВО Украины, артиллерийские боеприпасы и другие средства", – уточнила Сингх.

Накануне стало известно, что США в рамках военной помощи передадут Киеву вооружения на 175 миллионов долларов. В данный транш вошли в том числе снаряды с обедненным ураном для танков Abrams.

Накануне госсекретарь США Энтони Блинкен объявил о решении руководства страны оказать Украине помощь еще на более чем миллиард долларов. Он уточнял, что чуть меньше 700 миллионов долларов от этой суммы придется на поставки вооружений.



США планируют выделить на помощь Украине более 1 млрд долларов