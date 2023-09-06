Испытанная в США ракета Minuteman III несла разделяющуюся головную часть

Фото: Brittany E. N. MurphyU.S. Army Space and Missile Defense Command via AP, File

Межконтинентальная баллистическая ракета Minuteman III, которую минувшей ночью испытали в США, несла разделяющуюся головную часть. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление командования глобального удара ВВС США.

В головной части находились три блока индивидуального наведения без боезарядов. Отмечается, что запуск "носил рутинный характер" и был призван продемонстрировать ядерный потенциал США.

В Пентагоне заверили, что подобные запуски проводились ранее больше 300 раз, а нынешнее испытание не является реакцией на происходящие в мире события.

Запуск ракеты был осуществлен в ночь на 6 сентября с базы "Ванденберг" в Калифорнии. Головная часть ракеты пролетела порядка 6,8 тысячи километров и упала на полигоне в районе атолла Кваджалейн.

Данное испытание стало третьим с начала 2023 года. Военные США заверили, что американская сторона заранее уведомила Россию о планирующемся испытании.



США проведут испытания МБР Minuteman III 6 сентября