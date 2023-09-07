Рябков сообщил, что не все члены делегации РФ получили визы для поездки на ГА ООН

Фото: Агентство "Москва"/пресс-служба нижней палаты парламента

Члены российской делегации, возглавляемой министром иностранный дел РФ Сергеем Лавровым, ожидают выдачи американских виз на Генеральную ассамблею ООН в Нью-Йорке, некоторые еще не получили разрешения на въезд. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на замглавы МИД РФ Сергея Рябкова.

"Эта работа продолжается", – уточнил он.

В августе Владимир Путин утвердил состав делегации РФ на 78-й сессии Генеральной ассамблеи ООН. Сам президент участвовать в ней не будет.

Позднее стало известно, что Лавров выступит в ходе общеполитической дискуссии Генассамблеи ООН. Также он примет участие в мероприятиях по линии Совбеза ООН, БРИКС, ОДКБ и Группы друзей в защиту Устава ООН.

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