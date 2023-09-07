В МИД РФ заявили, что готовы оказать содействие вступлению Минска в БРИКС

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В МИД РФ прокомментировали заявление белорусского министра иностранных дел Сергея Алейника о том, что заявка Белоруссии на вступление в БРИКС находится в приоритете, сообщает РИА Новости.

По его словам, Россия поддерживает стремление Белоруссии укреплять сотрудничество с БРИКС и готова содействовать в этом. При этом в МИД напомнили, что все решения в объединении принимаются консенсусом, поэтому для возможного подключения к бриксовским механизмам нужно заручиться согласием всех стран-участниц.

Также во внешнеполитическом ведомстве сообщили, что идея белорусской стороны организовать единый саммит БРИКС – ЕАЭС – ШОС находится на стадии проработки. В МИД РФ указали, что все три структуры продвигают конструктивную повестку дня, объединяют страны, стремящиеся проводить независимую внешнюю политику, руководствуясь принципами взаимного уважения, учета интересов друг друга, равноправия и открытости.

Кроме того, государства – участники этих трех структур выступают со схожими позициями по широкому спектру вопросов экономического развития, исходят из неприемлемости нелегитимных односторонних ограничений и протекционистских мер, добавили в министерстве.

В ведомстве считают, что все это – хорошая основа для плодотворного диалога и углубления практического сотрудничества между странами – участницами указанных объединений.

"Сейчас важно найти точки соприкосновения таким образом, чтобы взаимодействие государств – участников ЕАЭС, ШОС и БРИКС принесло максимум добавленной стоимости, прежде всего для населения и бизнеса наших стран", – подчеркнули в МИД России.

Саммит БРИКС прошел в Йоханнесбурге 22–24 августа под председательством ЮАР. В ходе саммита президент ЮАР Сирил Рамапоса заявил об официальном приглашении Аргентины, Египта, Ирана, Эфиопии, ОАЭ и Саудовской Аравии в состав БРИКС. Он сообщил, что полноценное членство новых стран начнется 1 января 2024 года.

Рамапоса также обратил внимание, что БРИКС не станет ограничиваться одной фазой расширения. Члены союза достигли соглашения в отношении руководящих принципов, стандартов, критериев и процедур процесса расширения БРИКС.