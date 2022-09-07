Полянский заявил, что РФ "припасла сюрпризы" к заседанию СБ ООН

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США и Албания планируют обсудить на предстоящем заседании Совбеза ООН "фильтрацию" украинцев на территории России. Об этом заявил первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский в своем телеграм-канале.

"Видимо, высосав пальцы до костей в поисках неудобной для нас темы, они настояли на обсуждении якобы имеющей место "фильтрации" украинцев на территории России", – заявил Полянский.

По его словам, России "есть что сказать в ответ". Он порекомендовал бывшим западным партнерам РФ "не расслабляться и не питать иллюзий" о том, что Россию можно "застать врасплох".

Ранее постоянный представитель Франции при организации Николя де Ривьер сообщил, что заседание Совбеза ООН по Украине 22 сентября состоится на министерском уровне. Он отметил, что на заседание будут приглашены главы МИД РФ и Украины Сергей Лавров и Дмитрий Кулеба.

Кроме того, на заседании СБ постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил, что Россия призывает руководство ООН и Совета безопасности осудить продолжающиеся атаки украинских военных на ЗАЭС. По его словам, РФ соблюдает принципы безопасности в контексте ситуации со станцией.