РФ призывает руководство ООН и СБ осудить атаки украинских войск на ЗАЭС – Небензя

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Россия призывает руководство ООН и Совета Безопасности осудить продолжающиеся атаки украинских военных на Запорожскую АЭС, заявил на заседании СБ постпред РФ при ООН Василий Небензя.
Он добавил, что Россия соблюдает принципы безопасности в контексте ситуации с Запорожской АЭС.
Кроме того, Небензя отметил, что Россия сожалеет, что МАГАТЭ в сегодняшнем докладе не указывает на источник обстрелов Запорожской АЭС. Он попросил также гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси прояснить, какое военное оборудование он увидел в ходе посещения Запорожской АЭС.
"С пониманием относимся к вашему положению главы международного регулятора, но в нынешней ситуации крайне важно называть вещи своими именами", – передает РИА Новости слова постпреда.
По его словам, России потребуется дополнительное время на изучение документа.
Доклад МАГАТЭ по итогам миссии на ЗАЭС был опубликован 6 сентября. В докладе отмечается, что создание безопасной зоны вокруг станции позволит избежать "ядерного взрыва", который может произойти в результате боевых действий.
Кроме того, специалисты подчеркнули опасность последствий обстрелов станции, отметив, что это может привести к неограниченному выбросу радиоактивных веществ. В докладе организации указаны происшествия на ЗАЭС, нарушающие принципы ядерной безопасности.
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