Эрдоган сравнил поставляемое Украине от Запада оружие с металлоломом

Фото: kremlin.ru
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал поставляемое Украине от Запада оружие металлоломом. Об этом сообщает ТАСС.
Заявление было сделано в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с президентом Сербии Александром Вучичем.
"Они говорят, что отправляют вооружение на Украину. Какой бы металлолом у них ни был, они его отправляют на Украину", – сказал Эрдоган.
Ранее президент Турции подчеркнул, что Россия – не та страна, которую можно недооценивать. По его словам, РФ будет использовать все средства в случае нападения на нее. Кроме того, Эрдоган высказал надежду на скорейшее примирение стран.
До этого Эрдоган предложил Владимиру Путину посредничество Турции по вопросу Запорожской АЭС. Заявление было сделано во время телефонного разговора с российским лидером.
Кроме того, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия продолжит привлекать внимание к поведению Киева в отношении ЗАЭС. Тогда Песков сообщил, что РФ ожидает прибытия делегации МАГАТЭ на ЗАЭС.
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