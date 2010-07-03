Освобожденные россияне вылетели с Украины

11:48
11:48
Поделиться в социальных сетях:
Фото: ТАСС/Anatolii Stepanov/Zuma
Из киевского аэропорта Борисполь вылетел лайнер с россиянами на борту, об освобождении которых договаривались РФ и Украина, сообщает РИА Новости.
В самолете находятся по меньшей мере 33 пассажира. По информации издания, на борту пребывает Кирилл Вышинский, освобожденный по решению суда, и Владимир Цемах, свидетель по делу о крушении малайзийского Boeing.
Под данным ресурса Flightradar, борт специального летного отряда "Россия" с украинскими заключенными уже приземлился в Киеве.
Предполагается, что российская сторона освободит 24 украинских моряков, задержанных в Керченском проливе, а также режиссера Олега Сенцова. По пока неподтвержденным данным, в список на обмен также внесены Роман Сущенко, Евгений и Артур Пановы, Александр Кольченко, Станислав Клых.
"Что касается моряков, то все 24 освобождены под личное поручительство Людмилы Денисовой (уполномоченного Верховной рады по правам человека. – Прим.ред.). Она поручилась в том, что в дальнейшем моряки будут участвовать в следственных действиях российских следственных органов. Как именно будут эти действия происходить, я пока сказать не могу", – цитирует ТАСС адвоката Николая Полозова.
О планах обмена заключенными между Москвой и Киевом стало известно в конце августа. Активная фаза переговоров началась несколько недель назад. В четверг, 5 сентября, Владимир Путин заявил, что обмен будет масштабным и может стать шагом в сторону нормализации двусторонних отношений.
Поделиться в социальных сетях:
Выборы в Мосгордуму 2019 / ДОКУМЕНТЫ Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: