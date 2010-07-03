Освобожденные россияне вылетели с Украины

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Из киевского аэропорта Борисполь вылетел лайнер с россиянами на борту, об освобождении которых договаривались РФ и Украина, сообщает РИА Новости.

В самолете находятся по меньшей мере 33 пассажира. По информации издания, на борту пребывает Кирилл Вышинский, освобожденный по решению суда, и Владимир Цемах, свидетель по делу о крушении малайзийского Boeing.

Под данным ресурса Flightradar, борт специального летного отряда "Россия" с украинскими заключенными уже приземлился в Киеве.

Предполагается, что российская сторона освободит 24 украинских моряков, задержанных в Керченском проливе, а также режиссера Олега Сенцова. По пока неподтвержденным данным, в список на обмен также внесены Роман Сущенко, Евгений и Артур Пановы, Александр Кольченко, Станислав Клых.

"Что касается моряков, то все 24 освобождены под личное поручительство Людмилы Денисовой (уполномоченного Верховной рады по правам человека. – Прим.ред.). Она поручилась в том, что в дальнейшем моряки будут участвовать в следственных действиях российских следственных органов. Как именно будут эти действия происходить, я пока сказать не могу", – цитирует ТАСС адвоката Николая Полозова.

О планах обмена заключенными между Москвой и Киевом стало известно в конце августа. Активная фаза переговоров началась несколько недель назад. В четверг, 5 сентября, Владимир Путин заявил, что обмен будет масштабным и может стать шагом в сторону нормализации двусторонних отношений.

