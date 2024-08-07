Политолог Солонников: Харрис недостаточно опытна во внешней политике, в отличие от Байдена

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Кандидат на пост американского лидера и нынешний вице-президент США Камала Харрис недостаточно опытна во внешней политике, в отличие от действующего главы государства Джо Байдена, заявил в эфире радио КП политолог Дмитрий Солонников

"Кроме того, как пишут, у нее достаточно сложный характер: взрывные эмоции, неконтролируемые решения. Поэтому системно при ней будет продолжаться антироссийская политика, а вот если случится форс-мажор, то она может наломать дров", – поделился своим мнением эксперт.

Он также отметил, что в случае победы на президентских выборах любого из возможных кандидатов в Соединенных Штатах могут начаться массовые беспорядки.

Ранее об умственных способностях Харрис высказывался экс-президент США и кандидат на пост лидера страны от Республиканской партии Дональд Трамп. Он заявил, что у его соперницы низкий уровень IQ и Штаты не смогут восстановить величие, если она придет к власти.

Байден отказался от переизбрания в конце июля. После этого он предложил Харрис в качестве своей замены. Политик отметил, что намерен поддерживать ее во время предвыборной кампании.

По итогам онлайн-выборов Харрис набрала достаточное количество голосов делегатов Демократической партии, чтобы выдвигаться на пост президента страны.

В среду, 7 августа, в ходе митинга своих сторонников она объявила, что официально стала кандидатом на роль главы государства от демократов.