Украинский пилот назвал F-16 "веселым самолетом"

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Украинский пилот после прохождения обучения назвал истребитель F-16 "веселым самолетом". Видео с его интервью опубликовала пресс-служба НАТО в соцсети Х.

"Это действительно очень веселый самолет для полетов. Не говорю, что "МиГ", на котором летал раньше, слишком скучный, однако F-16 однозначно более адаптивный, он двигается очень легко", – рассказал он.

На видео, опубликованном пресс-службой НАТО, выступил также генерал-майор ВВС Дании Ян Дам. Он заявил, что F-16 – современные истребители, не уступающие лучшим западным самолетам. По его словам, украинские воздушные силы "извлекут пользу" из этих самолетов.

Ранее в СМИ появилась информация, что первая партия самолетов F-16 от союзников по НАТО уже была доставлена на Украину.

Через некоторое время прибытие F-16 подтвердил глава страны Владимир Зеленский.

Российская компания "ФОРЭС" пообещала выплатить 15 миллионов рублей за первый сбитый истребитель F-15 или F-16. По словам заместителя исполнительного директора компании Ильи Потанина, выплата предполагается только за первый сбитый истребитель.

