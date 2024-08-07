"Известия": Путин приглашен на инаугурацию президента Мексики

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Владимиру Путину направлено приглашение на церемонию инаугурации нового президента Мексики Клаудии Шейнбаум 1 октября. Об этом со ссылкой на мексиканское посольство в Москве сообщает газета "Известия".

"Приглашение России принять участие в инаугурации президента Шейнбаум было направлено президенту Путину. Президент России примет решение, будет ли он участвовать в церемонии сам или назначит другого высокопоставленного чиновника, который сделает это от его имени", – заявили в диппредставительстве Мексики в РФ.

Российское посольство в латиноамериканской стране также подтвердило факт отправки приглашения.

Отмечается, что на Мексику распространяется юрисдикция Международного уголовного суда (МУС), что может осложнить визит российского лидера в страну, так как МУС ранее выдала ордер на арест Путина.

Ранее Шейнбаум заявила о своей победе на выборах президента в Мексике. По ее словам, ей позвонили конкуренты и поздравили. Согласно предварительным результатам, она оторвалась от других кандидатов на 30%. Шейнбаум поблагодарила граждан, которые отдали за нее свой голос.

Путин направил телеграмму с поздравлениями Шейнбаум. Глава государства отметил, что Мексика является дружественным партнером России в латиноамериканском регионе и выразил надежду, что деятельность нового президента будет способствовать развитию конструктивного сотрудничества между странами.

