Пушков усомнился в готовности Запада объявить политическую войну Турции

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Запад не готов объявить Турции политическую войну, поскольку не сможет просчитать последствия своих действий, считает сенатор Алексей Пушков.

"Турция настолько ценный для западного альянса член НАТО, держащий в руках ключи от Ближнего и Среднего Востока, что вызывает большие сомнения готовность <...> объявить [Реджепу Тайипу] Эрдогану политическую войну", – написал политик в своем телеграм-канале.

Пушков уверен, что Запад сдерживает именно страх вероятного разобщения в рядах Североатлантического альянса. Политик подчеркнул, что раскол в НАТО является для Брюсселя самым страшным кошмаром.

Ранее издание Financial Times сообщило, что западные страны обеспокоены углублением сотрудничества между Россией и Турцией после переговоров лидеров этих государств. Один из представителей Евросоюза заявил, что в европейском регионе теперь более пристально следят за турецко-российскими отношениями, поскольку поведение Анкары является "крайне оппортунистическим".

В публикации отмечается, что Соединенные Штаты неоднократно предупреждали, что страны, которые помогают России уклоняться от санкций, столкнутся со "вторичными санкциями", а ЕС в этом отношении пока ведет себя более сдержанно. При этом три чиновника из Брюсселя заявили изданию, что пока каких-либо дискуссий о возможных ограничительных мерах в отношении Турции не было.

До этого газета The New York Times сообщила, что действия президента Турции в отношении России сводят с ума американского лидера Джо Байдена, поскольку турецкая политика расходится с повесткой западных стран.

