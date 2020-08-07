Лукашенко заверил, что Путин покинет пост президента до 2036 года

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что Владимир Путин не будет занимать пост президента РФ до 2036 года. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на интервью Лукашенко украинскому журналисту Дмитрию Гордону.

"Никогда Путин не будет президентом до 2036 года. <...> Все зависит от ситуации, она – видите какая, и лучше не будет", – заявил Лукашенко.

По словам белорусского лидера, Владимир Путин сможет найти себе преемника, который продолжит нынешний путь развития России.

"Путин не будет держаться посиневшими руками за власть", – подчеркнул Лукашенко.

Ранее Александр Лукашенко назвал Владимира Путина своим старшим братом. При этом белорусский лидер признал, что между ним и президентом РФ присутствует напряженность.

Кроме того, в интервью Гордону Лукашенко назвал условие для выдачи задержанных россиян Украине. По словам президента Белоруссии, Киев должен доказать их вину.