Нигер, Мали и Буркина-Фасо объединятся в Конфедерацию государств Сахеля

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Власти Буркина-Фасо, Мали и Нигера приняли решение создать Конфедерацию государств Сахеля. Об этом сообщает AFP со ссылкой на заявление лидеров государств.

Отмечается, что указанные страны приняли соответствующее решение по итогам прошедшего в Ниамее I саммита Альянса государств Сахеля, чтобы сделать еще один шаг к большей интеграции.

Лидеры Нигера, Мали и Буркина-Фасо создали союз для формирования архитектуры коллективной обороны в сентябре прошлого года.

Ранее в этом же месяце военные подразделения из Буркина-Фасо прибыли в Нигер для предотвращения терроризма.