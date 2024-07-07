07 июля, 05:15Политика
Нигер, Мали и Буркина-Фасо объединятся в Конфедерацию государств Сахеля
Фото: ТАСС/EPA/ISSIFOU DJIBO
Власти Буркина-Фасо, Мали и Нигера приняли решение создать Конфедерацию государств Сахеля. Об этом сообщает AFP со ссылкой на заявление лидеров государств.
Отмечается, что указанные страны приняли соответствующее решение по итогам прошедшего в Ниамее I саммита Альянса государств Сахеля, чтобы сделать еще один шаг к большей интеграции.
Лидеры Нигера, Мали и Буркина-Фасо создали союз для формирования архитектуры коллективной обороны в сентябре прошлого года.
Ранее в этом же месяце военные подразделения из Буркина-Фасо прибыли в Нигер для предотвращения терроризма.
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