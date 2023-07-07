Склад боеприпасов ВСУ уничтожен в районе города Орехов Запорожской области

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Российские военные уничтожили в районе города Орехов Запорожской области склад боеприпасов 44-й артиллерийской бригады ВСУ, сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Также он рассказал, что за сутки Вооруженные силы России поразили 97 артиллерийских подразделений украинских вооруженных сил, живую силу и военную технику в 114 районах.

Ранее в Минобороны сообщили, что ВС России в ночь на 6 июля нанесли удары по местам, где ВСУ размещали военную технику, полученную от западных союзников.

До этого российская авиация нанесла ракетно-бомбовые удары по живой силе и технике украинской армии в районе Клещеевки.

Минобороны показало, как российские военные атакуют позиции ВСУ с помощью дронов