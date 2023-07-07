Рогов заявил, что ВСУ бросили в атаку новые резервы в Запорожской области

Фото: depositphotos/Bumble-Dee

Украинские войска бросили в атаку новые резервы на Ореховском направлении в Запорожской области. Об этом в своем телеграм-канале сообщил глава общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.

Он добавил, что вечером 6 июля украинские боевики резко повысили активность наступательных действий на этом участке фронта, атакуя небольшими штурмовыми группами.

Российские военнослужащие, в свою очередь, оказали достойное сопротивление.

Ранее первый замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко, а также врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий посетили позиции солдатов Вооруженных сил РФ в этом регионе.

До этого в Минобороны РФ сообщили, что российские войска в ночь на 6 июля нанесли удары по местам, где Вооруженные силы Украины размещали военную технику, полученную от западных союзников.

Российские системы ПВО сбили два украинских самолета Су-25 в ДНР