05:14Политика
Рогов заявил, что ВСУ бросили в атаку новые резервы в Запорожской области
Фото: depositphotos/Bumble-Dee
Украинские войска бросили в атаку новые резервы на Ореховском направлении в Запорожской области. Об этом в своем телеграм-канале сообщил глава общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.
Он добавил, что вечером 6 июля украинские боевики резко повысили активность наступательных действий на этом участке фронта, атакуя небольшими штурмовыми группами.
Российские военнослужащие, в свою очередь, оказали достойное сопротивление.
Ранее первый замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко, а также врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий посетили позиции солдатов Вооруженных сил РФ в этом регионе.
До этого в Минобороны РФ сообщили, что российские войска в ночь на 6 июля нанесли удары по местам, где Вооруженные силы Украины размещали военную технику, полученную от западных союзников.
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