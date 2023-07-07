Выпады США в адрес действий военных РФ в Сирии лишены здравого смысла – посол Антонов

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов прокомментировал заявления руководства Пентагона о том, что действия Вооруженных сил РФ якобы препятствуют усилиям США по борьбе с терроризмом в Сирии.

По словам дипломата, подобные выпады в адрес действий российских военных в этой республике лишены здравого смысла. Кроме того, такими заявлениями руководство Пентагона отвлекает внимание от того факта, что сами США ежедневно нарушают правила безопасности полетов в сирийском небе.

Антонов призвал не забывать, что американские военнослужащие, в отличие от российских, находятся в Арабской республике вопреки нормам международного права. Он добавил, что солдаты США оккупируют отдельные районы Сирии, прикрываясь выполнением контртеррористических задач.

"Политика Соединенных Штатов на сирийском направлении, без сомнения, несет в себе мощный деструктивный заряд. Не только препятствует стабилизации ситуации и восстановлению территориальной целостности САР, но и негативно влияет на обстановку на всем Ближнем Востоке", – приводятся слова Антонова в телеграм-канале российской дипмиссии.

В марте этого года Сирийский президент Башар Асад назвал хорошей идею о расширении военного присутствия России в стране. По его словам, если у российской стороны есть желание расширить базы в Сирии или увеличить их число, то это вопрос логистического и технического характера.

До этого Владимир Путин заявил об успехах в борьбе с международным терроризмом в Сирии. Он добавил, что подобные успехи дают возможность стабилизировать социально-экономическую и внутриполитическую ситуацию в Сирии.