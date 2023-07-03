Нарышкин заявил о подготовке США провокаций для срыва арабо-сирийского урегулирования

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Власти США планируют сорвать арабо-сирийскую нормализацию и дискредитировать руководство Сирии посредством провокации с применением химических веществ. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главу Службы внешней разведки РФ Сергея Нарышкина.

"Команда Байдена (президент США Джо Байден. – Прим. ред.) делает все, чтобы сорвать арабо-сирийскую нормализацию, дискредитировать руководство Сирии. В этих целях готовятся провокации, в том числе с использованием химических отравляющих веществ", – сказал Нарышкин.

Он добавил, что США уже передали ИГ ("Исламское государство", запрещенная в РФ террористическая организация) ракеты с боеголовками, начиненными отравляющими веществами. Оружие разместили вблизи населенных пунктов Хавия и Заврия, недалеко от базы ВС США "Эт-Танф".

По словам Нарышкина, это место подобно "настоящему бандитскому гнезду". Как отметил глава разведки, недавно там создали американо-британский совместный разведывательный комитет. Орган используется для управления действиями боевиков ИГ на юге Сирии и в районе Дамаска, сказал Нарышкин. Его возглавляет заместитель командующего Центрального командования Вооруженных сил США Джеймс Меллой, резюмировали в СВР.

При этом, по данным Нарышкина, США в мае уже отрабатывали применение отравляющих веществ в сирийском Идлибе боевиками Хуррас ад-Дин (запрещенная в РФ террористическая организация), связанной с Аль-Каидой (террористическая организация запрещена в РФ) и экстремистами Исламской партии Туркестана (запрещена на территории РФ). Тогда отравления получили около 100 мирных жителей.

Ранее Центр по примирению враждующих сторон зафиксировал провокацию ВС США в сирийской провинции Ракка. Две автомобильные колонны патрулей так называемой международной антитеррористической коалиции прошли по недеконфликтованным маршрутам в районах населенных пунктов Эль-Тервазия и Квара.

Отмечается, что в связи со случившимся американской стороне был выражен протест. По словам представителя ЦПВС, подобные действия со стороны солдат США угрожают достигнутому балансу сил в регионе.

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