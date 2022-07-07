В МИД РФ прокомментировали возможную отставку Джонсона

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Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала возможную отставку премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона.

По ее словам, это свидетельствует о глубоком внутриполитическом кризисе в Соединенном Королевстве.

"Ситуация полураспада Британии вызывает тревогу. Неуправляемость, хаос, пике – основные характеристики, которые дают эксперты", – написала Захарова в телеграм-канале.

По ее словам, по Джонсону "ударил запущенный им самим бумеранг". Она напомнила, что он оставил Терезу Мэй, когда обострилась ситуация вокруг дела об отравлении Скрипалей.

"Джонсон сбежал с тонущего корабля, сделав ставку на собственной карьере. На этот раз соратники сдали его", – добавила Захарова.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в ближайшие часы объявит об уходе со своего поста. В течение дня премьер выступит с обращением к нации. А при его отказе уйти в отставку Джонсона может ждать повторный вотум о доверии на следующей неделе.

Уточняется, что он продолжит исполнять обязанности премьера-министра Соединенного Королевства до избрания нового главы правящей партии в октябре.

До этого стало известно, что уже 50 политиков вышли из состава правительства премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона. Это произошло за последние два дня. К настоящему моменту в отставку подали четверо министров, включая глав Минфина и Минздрава, а также почти 20 замминистров.

Должность министра по делам Северной Ирландии покинул и Брэндон Льюис. Подавая в отставку, он сослался на этические соображения.

Поводом для перестановок в кабмине стал скандал вокруг заместителя главного партийного организатора тори Криса Пинчера, который в состоянии алкогольного опьянения домогался двух мужчин. При этом Пинчера на высокие партийные и правительственные посты назначал именно Джонсон.

