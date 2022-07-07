Новый министр образования Британии подала в отставку

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Новый министр образования Великобритании Мишель Донелан подала в отставку. Об этом она сообщила в своем Twitter.

"С большой печалью сообщаю, что я должна уйти из состава правительства", – написала она.

Донелан должна была возглавить министерство образования вместо назначенного на должность главы Минфина Надима Захави.

За последние сутки в отставку подали 50 обладателей различных постов в правительстве Бориса Джонсона. В частности, речь идет о главах Минфина и Минздрава Великобритании. Поводом для перестановок в кабмине стал скандал вокруг заместителя главного партийного организатора тори Криса Пинчера, который в состоянии алкогольного опьянения домогался двух мужчин. При этом Пинчера на высокие партийные и правительственные посты назначал именно Джонсон.

Позднее о своем решении покинуть должности сообщили генеральный стряпчий Англии и Уэльса Алекс Чак, личный парламентский секретарь министра по делам Северной Ирландии Джонатан Гуллис, личный парламентский секретарь министра здравоохранения Сакиб Бхатти, личный парламентский секретарь министра по делам Уэльса Вирджиния Кросби и личный парламентский секретарь министерства транспорта Никола Ричардс.

