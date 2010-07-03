Трамп назвал причину ухудшения отношений с Москвой

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На отношения США и РФ негативнее всего повлияло расследование спецпрокурора Роберта Мюллера. Такое мнение в интервью Fox News выразил Дональд Трамп, сообщает сайт "Аргументы и факты".

"Я думаю, мы можем иметь хорошие отношения с Россией", – отметил американский лидер.

Ранее сообщалось, что судья Эммет Салливан постановил опубликовать засекреченную часть доклада спецпрокурора Роберта Мюллера о приписываемом России вмешательстве в выборы президента США 2016 года. Речь в данном случае идет об уголовном деле против экс-советника Дональда Трампа по национальной безопасности Майкла Флинна.

24 марта Минюст США передал конгрессу резюме по докладу о "российском вмешательстве". Расследование Мюллера подтвердило отсутствие сговора между Москвой и командой Трампа. Мюллер также пришел к выводу, что штаб Трампа непричастен ко взломам компьютеров представителей Демократической партии. Всю ответственность за это спецпрокурор возложил на "подконтрольных российским властям хакеров".

Адвокаты президента заявили, что после расследования, которое длилось 17 месяцев, показаний примерно 500 свидетелей, выдачи 2800 повесток в суд, выполнения почти 500 ордеров на обыск и изучения более 1,4 миллиона страниц документов стало очевидно, что уголовного правонарушения не было.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в свою очередь подверг критике доклад Мюллера. По его словам, этот документ не содержит ничего нового.

