Bloomberg: ЕС может ввести санкции против дочки "Лукойла" и ВСК

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Евросоюз рассматривает возможность введения санкций против дочки "Лукойла" Litasco Middle East, а также страховой компании ВСК и "Сургутнефтгаз". Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на документы Еврокомиссии.

Планируется, что санкции войдут в новый, 17-й пакет. Агентство также подтвердило информацию, что этот санкционный пакет станет "упрощенным". Он не предусматривает каких-либо новых торгово-экономических мер.

Ранее СМИ сообщали, что новые антироссийские санкции затронут примерно 150 танкеров теневого флота. Если они будут приняты, число судов, оказавшихся под ограничениями ЕС, возрастет до 300. Кроме того, под санкции также подпадут 60 физических и юридических лиц.

СМИ также сообщали, что в 17-й пакет антироссийских санкций войдут более 20 новых компаний, которые якобы помогают РФ в обходе ограничений. Помимо этого, новый санкционный пакет, по данным журналистов, предполагает запрет экспорта в РФ ряда химикатов и комплектующих.