Канцлер ФРГ Мерц посетит Украину в течение ближайших недель

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Канцлер Германии Фридрих Мерц планирует посетить Украину в течение ближайших недель. Об этом сам политик заявил в ходе совместной пресс-конференции с президентом Франции Эммануэлем Макроном в Париже.

"Сейчас ведется согласование, как состоится этот визит", – цитирует его немецкий телеканал NTV.

Мерц был избран новым канцлером ФРГ 6 мая, за него проголосовали 325 депутатов во втором туре. По итогам первого он не смог набрать нужное число голосов. Тогда его поддержали только 310 человек из 316 необходимых.

Один из журналистов газеты Berliner Zeitung заявил, что Мерцу нужно посетить Москву в День Победы, чтобы встретиться с Владимиром Путиным и обсудить ситуацию на Украине, а также состояние отношений двух стран.

