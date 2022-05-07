Постпред США в ООН обвинила Россию в применении химоружия в Сирии

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Постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд обвинила Россию в применении химического оружия в Сирии. Об этом она заявила в интервью телеканалу PBS.

"Они обвиняли США и Украину в контексте применения химического оружия под чужим флагом, и мы знаем, что они способны применять химическое оружие. Они использовали его против своих людей, они использовали его в Сирии", – сказала Томас-Гринфилд.

По ее словам, Россия ранее якобы угрожала применением ядерного оружия.

Ранее посол России в США Анатолий Антонов заявил, что представители американской администрации передергивают российские заявления по ядерной политике страны. По его словам, именно Россия в последние годы настойчиво предлагала США подтвердить, что в ядерной войне не может быть победителей, поэтому она никогда не должна быть развязана.

В свою очередь, глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия никому не угрожает ядерной войной, разговоры об этом начинают западные страны. По его словам, именно Россия неоднократно инициировала принятие заявлений от имени всех ядерных стран с подтверждением обязательств, связанных с ядерным оружием. Также Лавров подчеркнул, что Россия не играет со словами "ядерная война".

Также в Белом доме заявили, что все страны должны понять невозможность победы в ядерной войне. По словам пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки, президент США Джо Байден придерживается позиции о неразмещении американских войск на Украине, чтобы не принимать участие в этом конфликте. Псаки также подчеркнула, что НАТО не принимает участие в спецоперации. Она опровергла тезис, что конфликт на Украине является непрямым столкновением РФ и Альянса.

