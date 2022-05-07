Трамп заявил, что администрация США не знает, как общаться с Путиным

Фото: depositphotos/actionsports

Действующая американская администрация не имеет понятия о том, как правильно взаимодействовать с президентом России Владимиром Путиным, заявил бывший президент США Дональд Трамп.

"Миллионы людей могут погибнуть, а все из-за того, что мы совершенно не понимаем, что творим", – передает слова Трампа ТАСС.

По его мнению, Байдену и его администрации следует не хвастаться тем, что они делают для Украины, а приложить усилия для достижения мирного соглашения.

Ранее Трамп назвал американских политиков главной угрозой для США. Он также предсказал стране экономический кошмар в нынешних условиях.

Кроме того, по его мнению, неуважение к нынешнему американскому руководству в мире привело к самому опасному моменту в истории. По словам политика, мир находится в опасности из-за огромной мощи современного оружия.

Также Трамп назвал происходящее на Украине геноцидом. Он также подчеркнул, что Владимир Путин не начал бы спецоперацию, если бы у власти в США был Трамп. По его словам, Соединенные Штаты обладают самым мощным и боеспособным ядерным оружием в мире.