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Бывший президент США Дональд Трамп назвал происходящее на Украине геноцидом. Об этом сообщает News.ru.

Он также подчеркнул, что Владимир Путин не начал бы спецоперацию, если бы у власти в США был Трамп.

По его словам, Соединенные Штаты обладают самым мощным и боеспособным ядерным оружием в мире.

"Люди не должны помыкать нами", – добавил бывший президент США.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал слова президента США Джо Байдена про геноцид украинцев. Американский лидер ранее несколько раз эмоционально высказывался о политике российских властей. 12 апреля, затронув тему ситуации на Украине, он употребил слово "геноцид".

