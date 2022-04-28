Трамп в суде сообщил об опасности томатов

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Экс-президент США, политик Дональд Трамп сообщил об опасности помидоров при использовании их в качестве метательного оружия, сообщает Daily Beast.

Так он высказался при даче показаний, которые были обнародованы на этой неделе, в рамках иска мексиканских активистов против охранника политика. Уточняется, что охранника обвинили в нападении на активистов в Нью-Йорке в 2015 году.

"Помидоры, когда они начинают делать подобное, это очень опасно", – сказал Трамп, объясняя свое высказывание о необходимости пресечь попытки бросить томаты.

Бывший американский президент отметил, что предупредил охрану быть осторожными и внимательными, так как существуют овощи и фрукты опаснее томатов.

Четыре мексиканца подали иск на охрану Трампа, так как в 2015 году они у здания экс-президента в костюмах ку-клукс-клана протестовали против высказываний политика о латиноамериканцах во время его первой президентской кампании. По словам истцов, охранники вышли из здания и растолкали их. Один из заявителей утверждает, что занимавший на тот момент пост главы службы безопасности Трампа ударил его кулаком по голове. В свою очередь, охранник заявил, что хотел расчистить тротуар, а удар нанес, когда его схватили сзади.

Ранее Дональд Трамп подал иск против Хиллари Клинтон, Демократического национального совета и ряда руководящих органов и функционеров партии.

Истец подчеркивает, что цель ответчиков в этом случае заключалась в очернении Трампа и подрыве его шансов на выборах.