Российские военные взяли под контроль приборостроительный завод в Изюме

18:35
Фото: ТАСС/Алексей Коновалов
Российские военнослужащие взяли под контроль приборостроительный завод, расположенный в Изюме. Об этом сообщили в министерстве обороны России.
По данным ведомства, там были обнаружены свидетельства тесного сотрудничества Украины и НАТО по организации производства продукции военного назначения.
"Предприятие оборонно-промышленного комплекса Украины – Изюмский приборостроительный завод – выпускало оптические приборы для бронетехники (бронетранспортеры БТР-4Е) производства Украины, которые были разработаны по стандартам НАТО", – говорится в сообщении.
Также были обнаружены документация, чертежи и журналы, которые свидетельствуют о причастности Альянса к разработке агрегатов и частей новых образцов вооружения Украины.
Кроме того, были найдены переносные зенитные ракетные комплексы (ПЗРК) Stinger, различные противотанковые системы, а также оружие и боеприпасы украинского производства.
Ранее официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков сообщил, что ракетами ВС РФ были уничтожены четыре базы хранения горюче-смазочных материалов в районе Николаева, Запорожья, Харькова и Чугуева. Помимо этого, за ночь авиация уничтожила 29 военных объектов ВСУ.
В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
В МО РФ заявили, что военные уничтожили четыре базы ГСМ на Украине
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