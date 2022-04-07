Российские военные взяли под контроль приборостроительный завод в Изюме

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Российские военнослужащие взяли под контроль приборостроительный завод, расположенный в Изюме. Об этом сообщили в министерстве обороны России.

По данным ведомства, там были обнаружены свидетельства тесного сотрудничества Украины и НАТО по организации производства продукции военного назначения.

"Предприятие оборонно-промышленного комплекса Украины – Изюмский приборостроительный завод – выпускало оптические приборы для бронетехники (бронетранспортеры БТР-4Е) производства Украины, которые были разработаны по стандартам НАТО", – говорится в сообщении.

Также были обнаружены документация, чертежи и журналы, которые свидетельствуют о причастности Альянса к разработке агрегатов и частей новых образцов вооружения Украины.

Кроме того, были найдены переносные зенитные ракетные комплексы (ПЗРК) Stinger, различные противотанковые системы, а также оружие и боеприпасы украинского производства.

Ранее официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков сообщил, что ракетами ВС РФ были уничтожены четыре базы хранения горюче-смазочных материалов в районе Николаева, Запорожья, Харькова и Чугуева. Помимо этого, за ночь авиация уничтожила 29 военных объектов ВСУ.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

