Российский посол вызван в МИД Франции

Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев
Российского посла Алексея Мешкова вызвали в министерство иностранных дел Франции. Об этом рассказал глава МИД Жан-Ив Ле Дриан в своем Twitter.
"Я принял решение сегодня утром вызвать в МИД российского посла", – говорится в его публикации.
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова выразила мнение, что выславшие российских дипломатов страны не закроют посольства РФ, потому что тогда они увидят амбарный замок на своих посольствах. Она добавила, что в ответ на высылку российских дипломатов последует жесткая реакция, выгодная России.
До этого пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что высылка дипломатов РФ из Франции закрывает окно для развития дипломатических отношений. Отвечая на вопрос о том, может ли произойти полный разрыв дипотношений между российской и французской столицами, представитель Кремля заявил, что это возможно в случае продолжения такой практики.
Высылка из Франции дипломатов РФ закрывает окно для дипотношений – Песков
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