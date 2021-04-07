Украинский эксперт оценил слова представителя ФРГ о вступлении Украины в НАТО

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Украина имеет формальную возможность для вступления в НАТО, однако ей не хватит средств для обеспечения фактического вхождения в состав альянса. Об этом заявил глава Украинского аналитического центра Александр Охрименко, комментируя слова представителя правительства Германии Ульрике Деммер о процессе вступления Украины в НАТО.
Ранее Деммер заявила, что Украина имеет право свободного выбора для вступления в блок, однако дальнейшие шаги по ее членству в настоящее время не предусмотрены. Охрименко напомнил, что курс на вступление Украины в ЕС и НАТО был зафиксирован в Конституции страны бывшим президентом Петром Порошенко, однако технически на данный момент это неосуществимо.
"Сколько надо дать денег Украине, чтобы украинскую армию сделать соответствующей стандартам НАТО? Это колоссальная сумма, которую, как я понимаю, Германия давать не хочет, а США точно не дадут", – сказал Охрименко, передает RT.
Он отметил, что у украинских властей "есть идея, но денег вступить в НАТО нет однозначно".
"По этой причине заявления будут, может быть, какие-то меморандумы, интервью, это все будет. Украинская армия настолько сильно отличается от стандартов НАТО... В принципе, представитель ФРГ сказала правду – может, неприятную, но правду", – подчеркнул эксперт.
Ранее Зеленский заявил генеральному секретарю Североатлантического альянса Йенсу Столтенбергу, что вступление в НАТО является единственным путем к окончанию войны на Донбассе. По его словам, план действий по подготовке к членству в НАТО станет настоящим "сигналом для РФ".
Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, в свою очередь, заявила, что США поддерживают стремление Украины в НАТО.
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