Пушилин заявил, что Донбасс сделает все возможное, чтобы избежать войны

Фото: ТАСС/Валентин Спринчак
Донбасс приложит все усилия, чтобы не допустить войны и урегулировать конфликт дипломатическим путем. Такое заявление сделал глава Донецкой народной республики Денис Пушилин.
"Хочу подчеркнуть: Донбасс не хочет войны, Донбасс не будет начинать войну. Донбасс сделает все возможное, чтобы конфликт был урегулирован дипломатически", – цитирует Пушилина ТАСС.
Он подчеркнул, что в настоящее время ситуация на линии соприкосновения в Донбассе неспокойная и постоянно ухудшается.
"Количество обстрелов увеличивается. По вчерашнему дню мы были свидетелями того, что новый виток эскалации усилился", – сказал Пушилин.
Он также добавил, что подобное наблюдается каждый раз, когда на Украину прибывают высокие европейские или американские гости.
Он сообщил, что ВСУ сейчас наращивают свой потенциал в Донбассе.
"То количество техники, которая стянута к линии соприкосновения, и это зафиксировано в отчетах СММ ОБСЕ, то количество личного состава, которое сконцентрировано вдоль линии соприкосновения с украинской стороны, говорит о том, что Украина сейчас готова к возобновлению полномасштабных боевых действий", – сказал лидер ДНР.
Отдаст ли Киев приказ о наступлении, Пушилин ответить затруднился. Он также обратил внимание, что работа миссии ОБСЕ в Донбассе изменилась в худшую сторону.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Североатлантический альянс – это единственный путь к окончанию конфликта в Донбассе. По мнению Зеленского, постоянное присутствие НАТО станет мощным фактором для сдерживания РФ.
Конфликт в Донбассе длится уже 7 лет, его жертвами стали около 13 тысяч человек. С февраля 2021 года ситуация начала заметно ухудшаться: произошло покушение на комбата Народной милиции ДНР, украинские силовики обстреляли из минометов Горловку и окраины Донецка, ужесточились бои.
Ростом числа нарушений режима прекращения огня в Донбассе обеспокоились ФРГ и Франция.
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