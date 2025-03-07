Медведев предостерег россиян от "коллективного расслабона"

Фото: kremlin.ru

Отсутствие сложностей и "коллективный расслабон" могут быть опасны для России и привести к разобщенности, войне и распаду страны. Об этом заявил председатель "Единой России", заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

"Нация сплачивается только в период испытаний, а когда их нет, может начаться такой "коллективный расслабон", такое ощущение, что "и так же все нормально", и каждый за себя, и нам не за что никого благодарить", – цитирует его ТАСС.

Ранее Медведев отметил, что Россию невозможно победить, пока она едина. По его словам, весь мир выступил против России и в какой-то момент возникла угроза того, что "мы бы ничего не получили". Сегодня у РФ есть все необходимое для победы, добавил Медведев.

Как указал зампредседателя Совбеза, чувство принадлежности граждан России к одной стране возникло после начала специальной военной операции и теперь его нельзя потерять, поскольку оно слишком дорого стоит для россиян.

Кроме того, он заявил, что Россия имеет все основания рассчитывать на победу в 2025 году. Хорошие результаты на поле боя позволяют рассчитывать на нее, подчеркнул Медведев.

